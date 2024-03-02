Зарубежные «партнеры», судя по всему, не очень доверяют Незалежной.

Уничтоженный армией России танк Abrams в районе Авдеевки еще до передачи в арсенал ВСУ не включал в себя передовых технологий. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Abrams, который мы недавно сожгли, этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — цитирует чиновника РИА Новости.

Любая военная техника стран Запада, добавил Гагин, передается ВСУ в подобном виде или же подразумевает сопровождение специальных инструкторов, которые разбираются в ее обслуживании.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, как русские бойцы уничтожили хваленый Abrams в зоне СВО.