«Не просто сигналы»: Шойгу посоветовал Западу изучить послание Путина Федеральному собранию
Шойгу: в послании Путина Федеральному собранию есть сигналы для стран Запада
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Президент России выступил с обращением парламенту 29 февраля, где обозначил дальнейшие планы России.
Властям стран Запада необходимо услышать и изучить послание Владимира Путина Федеральному собранию, с которым президент выступил 29 февраля. Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Руководитель военного ведомства РФ отметил, что в своем послании российский лидер заложил не просто сигналы Западу, а конкретные посылы, адресаты которых прекрасно известны.
«Это не просто сигналы, это такие посылы, которые, в общем, давно назрели, о которых они много говорят, и мы им все время давали понять. Но вот настолько ясно, четко и конкретно, я думаю, что они обязаны услышать», — сказал Шойгу.
Также глава Минобороны подчеркнул, что Россия готова к встрече с любым противником, и у страны есть все необходимые средства борьбы, а также способы обеспечения безопасности граждан.
Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.
В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал Шойгу о современном вооружении России.
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