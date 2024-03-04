В два раза меньше: в Конгрессе США обсуждают новый пакет помощи Украине
В Конгрессе США пытаются согласовать новый пакет помощи Украине
Фото, видео: : www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick; 5-tv.ru
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Законопроект могут вынести на голосование в конце марта.
В американском Конгрессе готовят новый закон о помощи Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.
В опубликованном материале говорится, что республиканцы в палате представителей выступили с инициативой выделить Киеву и другим союзникам США 66 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше того, что изначально запрашивал президент США Джо Байден еще с осени прошлого года. С тех пор конгрессменам так и не удалось согласовать сумму поддержки.
Согласно новому законопроекту, все деньги пойдут исключительно на военную помощь и не предусматривают гуманитарную. Вместе с тем в документ включили меры по защите южной границы США, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.
Законопроект могут вынести на голосование уже в конце марта. Однако, как отметил CNN, его вряд ли одобрят, так как демократы выступают против всяких ограничений на границе с Мексикой. Также их может не устроить объем помощи для Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что главу Пентагона Ллойда Остина освистали за поддержку Израиля прямо у здания Конгресса США.
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