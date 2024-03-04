В два раза меньше: в Конгрессе США обсуждают новый пакет помощи Украине

Законопроект могут вынести на голосование в конце марта.

В американском Конгрессе готовят новый закон о помощи Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

В опубликованном материале говорится, что республиканцы в палате представителей выступили с инициативой выделить Киеву и другим союзникам США 66 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше того, что изначально запрашивал президент США Джо Байден еще с осени прошлого года. С тех пор конгрессменам так и не удалось согласовать сумму поддержки.

Согласно новому законопроекту, все деньги пойдут исключительно на военную помощь и не предусматривают гуманитарную. Вместе с тем в документ включили меры по защите южной границы США, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Законопроект могут вынести на голосование уже в конце марта. Однако, как отметил CNN, его вряд ли одобрят, так как демократы выступают против всяких ограничений на границе с Мексикой. Также их может не устроить объем помощи для Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу Пентагона Ллойда Остина освистали за поддержку Израиля прямо у здания Конгресса США.