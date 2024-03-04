В два раза меньше: в Конгрессе США обсуждают новый пакет помощи Украине

Эфирная новость 76 0

В Конгрессе США пытаются согласовать новый пакет помощи Украине

Фото, видео: : www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Украинский кризис

Законопроект могут вынести на голосование в конце марта.

В американском Конгрессе готовят новый закон о помощи Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

В опубликованном материале говорится, что республиканцы в палате представителей выступили с инициативой выделить Киеву и другим союзникам США 66 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше того, что изначально запрашивал президент США Джо Байден еще с осени прошлого года. С тех пор конгрессменам так и не удалось согласовать сумму поддержки.

Согласно новому законопроекту, все деньги пойдут исключительно на военную помощь и не предусматривают гуманитарную. Вместе с тем в документ включили меры по защите южной границы США, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Законопроект могут вынести на голосование уже в конце марта. Однако, как отметил CNN, его вряд ли одобрят, так как демократы выступают против всяких ограничений на границе с Мексикой. Также их может не устроить объем помощи для Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу Пентагона Ллойда Остина освистали за поддержку Израиля прямо у здания Конгресса США.

Тема:
Украинский кризис
4 мар
Указал ему на место: Роберт Фицо резко осадил посла Великобритании
4 мар
Вучич не исключил отправку западных войск на Украину
3 мар
«Медийный эффект»: Сальдо назвал цель попытки высадки ВСУ на Тендровской косе
3 мар
МИД РФ с правительством КНР обсудили решение конфликта на Украине
28 февр
Спецпредставитель Китая совершит турне ради завершения конфликта на Украине
21 февр
Пентагон: ВСУ без поддержки США придется решать, какие города они могут удержать
14 февр
«Масло в огонь»: Китай призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину
9 февр
«Мы бы пальцем не пошевелили»: Путин заявил, что цель России — прекратить войну
1 февр
Рябков поддержал идеи стран БРИКС по решению конфликта на Украине
1 февр
Нигде не применялись: Виктория Нуланд анонсировала поставку Украине новых бомб
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Под счастливой звездой окажутся пять знаков: финансовый гороскоп на весну...

Последние новости

12:51
Бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора офицеров ВВС
12:38
Митя Фомин назвал главную отличительную особенность русского человека
12:29
Европа хочет сократить закупки газа из России при прекращении транзита через Украину
12:28
Российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Катар
12:24
Указал ему на место: Роберт Фицо резко осадил посла Великобритании
12:19
Песков: разговор офицеров ФРГ подчеркнул вовлеченность в конфликт на Украине

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
«Это параллельная Вселенная»: Влад Соколовский о женщинах и их намеках
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок