«Значительный прогресс»: в США оценили российские «Цирконы», применяемые в СВО

Недавно президент Владимир Путин сообщил об удачном применении ракетного комплекса в ходе спецоперации на Украине.

Первое применение Россией ракетного комплекса морского базирования «Циркон» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине стало вехой в развитии гиперзвукового оружия. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что «Цирконы» уже успешно применяются армией при выполнении задач спецоперации на Украине, в связи с чем было принято решение о серийном выпуске ракет. В США считают, что решение демонстрирует прогресс в разработке Россией новейшего оружия.

«Таким образом, первое применение „Циркона“ позволило российским источникам лучше подчеркнуть значительный прогресс, достигнутый в доведении всех этих типов оружия до боевого состояния», — говорится в статье.

Американские журналисты при этом напомнили, что в США данный вид оружия все еще находится на стадии разработки, инженеры пытаются «преодолеть разрыв в характеристиках».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новейший танк Т-14 «Армата» уже стоит на вооружении армии России. Это боевая машина с необитаемой башней. Производство началось в 2021 году на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Боевая машина в 2020 году прошла испытания в Сирии.