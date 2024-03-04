«Единая система управления»: эксперт назвал уникальные характеристики танка «Армата»
Военный эксперт Перенджиев назвал танк «Армата» руководителем на поле боя
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
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Боевая машина имеет одну особенность, из-за которой его не используют в спецоперации на Украине.
Российский танк Т-14 «Армата» выполняет роль руководителя на поле боя, и в этом заключается его главная особенность. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил военный политолог Александр Перенджиев.
Он пояснил, что Т-14 оснащен системой управления тактическим звеном, связывающим все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия.
«Эта система представляет собой единую систему управления боем. Она включает в себя 11 подсистем, отвечающих за управление средствами радиоэлектронной борьбы, артиллерии, ПВО и так далее», — отметил Перенджиев.
Более того, продолжил эксперт, система позволяет создать единую информационную сеть с разными видами связи, включая взаимодействие с дронами и средствами разведки. Это делает «Армату» пригодной для целеуказания и корректировки огня самоходных артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов и танков Т-90, указал эксперт.
«„Армата“ — это определенный руководитель на поле боя. Этот танк — это некий условный пункт управления», — резюмировал Перенджиев.
Кроме того, добавил эксперт, Т-14 может запускать собственный бортовой беспилотник, оснащенный радиолокационной станцией и инфракрасным прицелом. Также он обладает активной защитой, способной перехватывать противотанковые снаряды и отводить управляемые ракеты.
Единственным минусом и главной причиной отсутствия «Арматы» в зоне СВО Перенджиев назвал его высокую стоимость. Танки Т-90 намного дешевле, отметил эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отсутствие «Арматы» в зоне спецоперации объяснил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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