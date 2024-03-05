Внезапно выяснилось, что Европа не может производить артиллерийские снаряды для Украины, потому что ей не хватает пороха. Главные ингредиенты для него уже давно поставлял Китай и некоторое время назад перестал это делать по понятным причинам.

Не помогает решению ситуации и истерика президента Украины Владимира Зеленского. Оказывается, ему стоит подтянуть английский.

Он не так понял своих покровителей и решил, что ему полагается от Запада миллион бесплатных снарядов, однако на деле их всего 300 тысяч. Остальное нужно докупить за свой счет, которого просто нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине бьют тревогу из-за нехватки боевиков в ВСУ.