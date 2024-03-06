Ураганный залп! Лучшее видео из зоны СВО за день

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на границе ДНР и Запорожской области
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Армейская авиация
На этих кадрах показана работа ударной группы армейской авиации ВКС РФ на северодонецком направлении. В ее состав входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Так, армейская авиация поразила на этом участке фронта опорные пункты и живую силу ВСУ. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. Все цели были успешно поражены.
Артиллеристы
А на этих кадрах уже показана работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на южно-донецком направлении. Артиллеристы нанесли огневое поражение складу боеприпасов противника на границе ДНР и Запорожской области.
Цель была успешно поражена. Это подтвердили кадры объективного контроля, получаемые с беспилотника.
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