На Украине раскрыли планы ВСУ на 2024 год: к чему они готовятся?

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк: Украина готовится к контрудару

На Украине раскрыли планы ВСУ на 2024 год: к чему они готовятся?

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Павлюк рассказал о целях боевиков на ближайшее время.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют создать ударную группировку в 2024 году и перейти к контрударным действиям. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк. Он заявил, что главной задачей является стабилизация линии фронта и перегруппировка войск.

«Наша задача стабилизировать линию фронта… и максимально сделать перегруппировку, чтобы вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», — сказал Павлюк.

Командующий сухопутными войсками строит амбициозные планы, однако его руководство видит ситуацию и с другого ракурса. Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский за несколько дней до назначения на высокий пост подчеркивал, что ситуация на фронте сложная и напряженная. Он также говорил, что украинские военнослужащие перешли от наступательных действий к оборонительным.

Американские партнеры Киева также отмечали невыгодное положение ВСУ. Представители Пентагона заявляли, что украинским солдатам без поддержки из США придется делать выбор — решать, какие города и населенные пункты они в силах удержать, а какие покинуть. Тем временем националисты уже сдают позиции — в последнее время они потеряли Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР) и село Крынки в Херсонской области.

Контрнаступление, активно разрекламированное киевским режимом заранее, началось 4 июня 2023 года. Уже через три месяца президент РФ Владимир Путин назвал его провалом. Украина потерпела крах, а инициатива на поле боя остается в руках российских военных. Путин подчеркивал, что если ситуация и дальше будет развиваться в нынешнем ключе, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «успехи» контрнаступления оценивают в офисе президента Владимира Зеленского.

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