В Курской области объявлена ракетная опасность

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Губернатор региона призвал местных жителей не выходить на улицу.

В Курской области объявлена ракетная опасность

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду.

Тема:
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