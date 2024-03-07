В Курской области объявлена ракетная опасность

Губернатор региона призвал местных жителей не выходить на улицу.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду.
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