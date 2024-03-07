Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Тульской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 49 0

Есть ли последствия на земле?

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Тульской областью

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на 7 марта над Тульской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщили в министерстве по региональной безопасности региона.

Отмечается, что пострадавших и повреждения инфраструктуры нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ впервые сообщило о сбитой авиабомбе Hammer на Украине.

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