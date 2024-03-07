Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Тульской областью
Есть ли последствия на земле?
Фото: © РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на 7 марта над Тульской областью два украинских беспилотника. Об этом сообщили в министерстве по региональной безопасности региона.
Отмечается, что пострадавших и повреждения инфраструктуры нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ впервые сообщило о сбитой авиабомбе Hammer на Украине.
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