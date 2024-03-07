В Венгрии назвали разумным решение Шольца не отправлять Украине ракеты Taurus

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 35 0

Канцлер Германии наотрез отказывает оказывать киевскому режиму такую помощь, несмотря на призывы со стороны союзников.

В Венгрии назвали разумным решение Шольца не отправлять Украине ракеты Taurus

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто положительно отреагировал на решение канцлера Германии Олафа Шольца об отказе поставок ракет Taurus Украине. Дипломат посчитал такое действие очень разумным. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение», — сказал министр иностранных дел.

Разговор немецких офицеров был обнародован 1 марта 2024 года. В беседе они обсуждали необходимость отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, в которых категорически отказывает канцлер Олаф Шольц, а также планирование атаки на Крымский мост.

По заявлению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в утечке разговора виноват один из офицеров, находившийся в Сингапуре, который пренебрег правилами безопасности и подключился по каналу незащищенной связи. По данным зарубежных СМИ, это может быть бригадный генерал Франк Грефе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад обвинил Россию в «шпионской войне».

Тема:
Спецоперация
7 мар
Испепеляющий «Солнцепек»! Лучшее видео из зоны СВО за день
7 мар
«Проверка на слабо»: в Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море
7 мар
В Курской области объявлена ракетная опасность
7 мар
«Не оставим в покое»: Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду
7 мар
«Выпустили джина из бутылки»: Путин раскритиковал политику США
6 мар
На Украине раскрыли планы ВСУ на 2024 год: к чему они готовятся?
6 мар
Путин назвал неизбежным духовное воссоединение России и Украины
6 мар
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
6 мар
Более 700 тысяч человек проголосовали на досрочных выборах президента России
6 мар
Блогер КраСава заочно арестован по делу о дискредитации российской армии
-9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.34
-0.82 98.20
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:29
Спецборт МЧС вылетел в Красноярск с пострадавшими в результате ЧП на ТЭЦ в Туве
6:16
«Пробуждать то самое»: певица Валерия дала совет по преодолению кризиса в отношениях
6:04
«Немного обиделась»: почему Бабкина отреклась от внучатой племянницы
6:00
Испепеляющий «Солнцепек»! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:40
Предупреждение о большой беде: почему церковная свеча коптит черным дымом в доме
5:26
В «Сириусе» прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи: как это было

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
Асмус в «Девчатах» и внук Янковского в «Мюнгхаузене»: нейросеть показала современных актеров в советском кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок