В Венгрии назвали разумным решение Шольца не отправлять Украине ракеты Taurus

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто положительно отреагировал на решение канцлера Германии Олафа Шольца об отказе поставок ракет Taurus Украине. Дипломат посчитал такое действие очень разумным. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа Taurus Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение», — сказал министр иностранных дел.

Разговор немецких офицеров был обнародован 1 марта 2024 года. В беседе они обсуждали необходимость отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, в которых категорически отказывает канцлер Олаф Шольц, а также планирование атаки на Крымский мост.

По заявлению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в утечке разговора виноват один из офицеров, находившийся в Сингапуре, который пренебрег правилами безопасности и подключился по каналу незащищенной связи. По данным зарубежных СМИ, это может быть бригадный генерал Франк Грефе.

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