Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Москве 8 марта

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

При этом ожидается, что в столице будет гололед.

Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Москве 8 марта

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Погода

Мокрый снег накроет Москву в Международный женский день, 8 Марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Ожидается, что погода будет облачной, но с прояснениями. Также синоптики прогнозируют образование гололеда на улицах Москвы.

Днем в Москве температура будет варьироваться в диапазоне от -1 до +1 градусов. Ночью же ожидается похолодание от -5 до -8 градусов в разных частях города.

В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасна промокшая обувь и как спасти здоровье. Такая прогулка может стать причиной многих заболеваний, включая грибковую инфекцию.

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