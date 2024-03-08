Депутат Затулин напомнил Великобритании, что ее остров не является непотопляемым
Фото: www.globallookpress.com / Michael Hughes
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Англичане, как отмечается, все еще хотят «править морями».
Поставляющим Украине средства нападения на Крым и Крымский мост британцам не стоит забывать, что сам остров Великобритания не является непотопляемым. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы, включая остров Великобритания», — цитирует парламентария РИА Новости.
Эти военные поставки имеют исторический контекст, поскольку, в отличие от США, Британия — это островное государство, добавил депутат. Поэтому англичане хотят «править морями», считает Затулин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, какую цену Запад заплатит в случае ввода войск на Украину.
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