Можно потопить: в Госдуме спустили британских политиков с небес на землю

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 66 0

Депутат Затулин напомнил Великобритании, что ее остров не является непотопляемым

Можно потопить: в Госдуме спустили британских политиков с небес на землю

Фото: www.globallookpress.com / Michael Hughes

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Англичане, как отмечается, все еще хотят «править морями».

Поставляющим Украине средства нападения на Крым и Крымский мост британцам не стоит забывать, что сам остров Великобритания не является непотопляемым. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Крым — это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы, включая остров Великобритания», — цитирует парламентария РИА Новости.

Эти военные поставки имеют исторический контекст, поскольку, в отличие от США, Британия — это островное государство, добавил депутат. Поэтому англичане хотят «править морями», считает Затулин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, какую цену Запад заплатит в случае ввода войск на Украину.

Тема:
Спецоперация
8 мар
Как мертвому припарка: в Швеции вынесли Украине неутешительный приговор
8 мар
«Я не прогнусь»: Байден обратился к Путину с посланием по поводу Украины
8 мар
Российские Су-34 сбросили бомбы ФАБ-500 на укрепрайон ВСУ под Авдеевкой
8 мар
«Помочь нашим бойцам»: как женщины-медики работают в зоне спецоперации
8 мар
«Убийцы» Abrams: как собирают FPV-дроны «Пиранья»
8 мар
В Польше оценили возможность отправки войск на Украину
8 мар
Залп за вас! Морпехи ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта салютом из РСЗО «Град»
8 мар
«Вам шлем воздушных поцелуев»: бойцы из зоны СВО поздравили женщин с 8 Марта
7 мар
В США начали расследование после слухов о применении Россией Starlink
7 мар
«Очевидно одно»: в Кремле прокомментировали выпады Макрона в адрес России
-5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.75
0.41 98.88
0.68
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 март...

Последние новости

9:52
«У меня будут неприятности»: Байден отметил доступность медикаментов в Москве
9:37
Собянин поздравил жительниц Москвы с Международным женским днем
9:36
Мумифицированный труп обнаружили в спортивной сумке в Ленинградской области
9:21
Это по любви? Вышедшая с Шаляпиным в свет Копенкина переписала квартиру на сына
9:18
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Артема
9:07
Вопреки всем сложностям: врачи провели уникальную операцию по спасению младенца

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок