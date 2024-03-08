Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Артема
Мальчик борется с нейробластомой — он перенес несколько операций и сейчас нуждается в протонной терапии.
Фото: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День добрых дел! Накануне мы рассказали о шестилетнем Артеме, у которого диагностировали тяжелое заболевание.
Мальчик борется с нейробластомой. Он перенес несколько операций и сейчас нуждается в протонной терапии стоимостью более двух миллионов рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 347 тысяч 272 рубля.
Большое вам спасибо!
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