В Кремле оценили вероятность поездки Путина в новые регионы до выборов

Глава государства регулярно совершает рабочие поездки по России.

Пока рано говорить о посещении Владимиром Путиным новых регионов до выборов президента России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока еще рано говорить. Вы знаете, он там бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу», — цитирует чиновника РИА Новости.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Главу государства будут выбирать на следующие шесть лет, то есть до 2030 года.

Итоговый список кандидатов на пост главы государства — Владимир Путин, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 700 тысяч человек проголосовали на досрочных выборах президента России.