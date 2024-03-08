ВС России за неделю улучшили положение на купянском и донецком направлениях

При этом были отражены 24 контратаки 32-й, 41-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Вооруженные силы России за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском и донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.
«На купянском направлении в течение недели подразделения Западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое Харьковской области», — говорится в сообщении.
При этом были отражены 24 контратаки 32-й, 41-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки в ДНР. Потери противника составили более 540 боевиков убитыми и ранеными.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии предрекли радикальные перемены на Украине с уходом Виктории Нуланд.
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