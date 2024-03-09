Армейская авиация в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 48 0

Российские Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Падалко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армейская авиация готова к выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Ка-52

На этих кадрах показана работа экипажей вертолетов Ка-52 на северодонецком направлении. Ударная группа армейской авиации ВКС РФ поразила опорные пункты и живую силу националистов.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. Все цели были успешно поражены.

Су-34

А на этих кадрах показана работа экипажей сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на авдеевском направлении. Летчики нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 удар по укрепрайону и живой силе противника.

Все цели были также успешно поражены.

Тема:
Спецоперация
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