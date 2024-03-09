ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении

Действующая на авдеевском направлении группировка войск «Центр» за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ, противник потерял до 400 боевиков.

Как рассказал в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, атаки были отражены в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Дзержинское.

Также российские силы нанесли удары по 350 целям противника в течение суток, в том числе по двум пунктам управления, 13 опорным пунктам и более чем по 80 позициям полевой артиллерии.

Кроме того, тяжелые огнеметные системы уничтожили пять опорных пунктов националистов и несколько артиллерийских орудий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска продолжают продвигаться после взятия Авдеевки.