ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Все попытки националистов продвинуться на поле боя оборачиваются провалом.

ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Действующая на авдеевском направлении группировка войск «Центр» за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ, противник потерял до 400 боевиков.

Как рассказал в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, атаки были отражены в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Дзержинское.

Также российские силы нанесли удары по 350 целям противника в течение суток, в том числе по двум пунктам управления, 13 опорным пунктам и более чем по 80 позициям полевой артиллерии.

Кроме того, тяжелые огнеметные системы уничтожили пять опорных пунктов националистов и несколько артиллерийских орудий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска продолжают продвигаться после взятия Авдеевки.

Тема:
Спецоперация
8 мар
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
8 мар
«Не означает делать это»: Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину
8 мар
Видно даже из космоса: генерал ВСУ честно рассказал об укреплениях армии России
8 мар
В США сделали шокирующее заявление об Украине
8 мар
«Пара месяцев»: Украину предупредили о приближении переломного момента
8 мар
Армия России за две недели уничтожила самые дефицитные образцы оружия НАТО в зоне СВО
8 мар
ВС России за неделю улучшили положение на купянском и донецком направлениях
8 мар
Уничтожившему колонну ВСУ военному из Тувы присвоили звание Героя России
8 мар
«Ситуация отчаянная»: в Британии заявили о потере ВСУ лучшей техники НАТО
8 мар
На пороге катастрофы: Макрон обозначил условия ввода армии Франции на Украину
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:14
Луковые маски и тыквенные семечки: как остановить выпадение волос в домашних условиях
6:59
Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 47 украинских беспилотников
6:36
ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении
6:25
Всех от века почивших: как правильно провести Мясопустную родительскую субботу
6:20
«Немножко ненавидим»: Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Топаловым
6:01
Одни охи да вздохи: Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок