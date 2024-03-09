Не рой яму другому: экс-разведчик Риттер уличил Макрона в тайной «игре»

Эти действия никак не могут быть присущи опытному политику.

Президент Франции Эммануэль Макрон старается втянуть Соединенные Штаты Америки в военный конфликт с Россией, предлагая отправить войска на Украину. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик.

По словам бывшего военного, французский лидер ведет «глупую игру».

«Во-первых, Франция не располагает достаточной военной силой для развертывания, чем-либо значимым для Украины. Таким образом, Франции понадобится помощь других стран НАТО, которые хотели бы направить войска», — рассказал Риттер.

Он также задался вопросами о том, что будет после того, как западные государства «вступят в бой с Россией» и их войска будут «уничтожены» РФ.

Отставной офицер отметил, что подобное развязывание «войны» лидером Франции может создать «ловушку» для Америки — Вашингтон поспешит оказать поддержку своим союзникам по НАТО.

«Мы не можем этого допустить. Мы не можем допустить возникновения ситуации, когда европейский лидер принимает решения, которые в конечном итоге приведут к тому, что США вступят в войну с Россией», — призвал военный аналитик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину.