Не рой яму другому: экс-разведчик Риттер уличил Макрона в тайной «игре»

Экс-разведчик Риттер: Макрон втягивает США в конфликт с Россией
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO
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Эти действия никак не могут быть присущи опытному политику.
Президент Франции Эммануэль Макрон старается втянуть Соединенные Штаты Америки в военный конфликт с Россией, предлагая отправить войска на Украину. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик.
По словам бывшего военного, французский лидер ведет «глупую игру».
«Во-первых, Франция не располагает достаточной военной силой для развертывания, чем-либо значимым для Украины. Таким образом, Франции понадобится помощь других стран НАТО, которые хотели бы направить войска», — рассказал Риттер.
Он также задался вопросами о том, что будет после того, как западные государства «вступят в бой с Россией» и их войска будут «уничтожены» РФ.
Отставной офицер отметил, что подобное развязывание «войны» лидером Франции может создать «ловушку» для Америки — Вашингтон поспешит оказать поддержку своим союзникам по НАТО.
«Мы не можем этого допустить. Мы не можем допустить возникновения ситуации, когда европейский лидер принимает решения, которые в конечном итоге приведут к тому, что США вступят в войну с Россией», — призвал военный аналитик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину.
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