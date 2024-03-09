Не рой яму другому: экс-разведчик Риттер уличил Макрона в тайной «игре»

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

Экс-разведчик Риттер: Макрон втягивает США в конфликт с Россией

Не рой яму другому: экс-разведчик Риттер уличил Макрона в тайной «игре»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Эти действия никак не могут быть присущи опытному политику.

Президент Франции Эммануэль Макрон старается втянуть Соединенные Штаты Америки в военный конфликт с Россией, предлагая отправить войска на Украину. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик.

По словам бывшего военного, французский лидер ведет «глупую игру».

«Во-первых, Франция не располагает достаточной военной силой для развертывания, чем-либо значимым для Украины. Таким образом, Франции понадобится помощь других стран НАТО, которые хотели бы направить войска», — рассказал Риттер.

Он также задался вопросами о том, что будет после того, как западные государства «вступят в бой с Россией» и их войска будут «уничтожены» РФ.

Отставной офицер отметил, что подобное развязывание «войны» лидером Франции может создать «ловушку» для Америки — Вашингтон поспешит оказать поддержку своим союзникам по НАТО.

«Мы не можем этого допустить. Мы не можем допустить возникновения ситуации, когда европейский лидер принимает решения, которые в конечном итоге приведут к тому, что США вступят в войну с Россией», — призвал военный аналитик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину.

Тема:
Спецоперация
9 мар
Армейская авиация в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
9 мар
Он должен был это решить: боевик ВСУ пожаловался на главные промахи Сырского
9 мар
ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении
8 мар
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
8 мар
«Не означает делать это»: Макрон оправдался за свои слова об отправке войск на Украину
8 мар
Видно даже из космоса: генерал ВСУ честно рассказал об укреплениях армии России
8 мар
В США сделали шокирующее заявление об Украине
8 мар
«Пара месяцев»: Украину предупредили о приближении переломного момента
8 мар
Армия России за две недели уничтожила самые дефицитные образцы оружия НАТО в зоне СВО
8 мар
ВС России за неделю улучшили положение на купянском и донецком направлениях
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:23
Лучшему — лучшее: какие подарки получил Юрий Гагарин после полета в космос
10:15
Любовь в мелочах: Авербух трогательно поздравил Арзамасову с 8 Марта
10:00
Армейская авиация в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
9:55
Не рой яму другому: экс-разведчик Риттер уличил Макрона в тайной «игре»
9:35
Чек-лист: ТОП-5 признаков того, что вы употребляете слишком много спиртного
9:16
Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок