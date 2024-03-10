Кулеба жестко ответил Папе Римскому на предложение поднять «белый флаг»

Однако власти Незалежной все же надеются на визит понтифика.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил идею Папы Римского Франциска, который предложил Украине согласиться на переговоры и поднять «белый флаг».

«Наш флаг желто-синий. Мы никогда не поднимем никаких других флагов», — написал министр в соцсети X.

Однако власти Незалежной все же надеются, что понтифик приедет в страну с апостольским визитом.

Недавно Папа Римский Франциск сказал в интервью, что для начала переговоров можно подключить международные державы. Например, согласиться принять предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве.

Россия неоднократно выражала готовность к открытому диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, но президент Украины Владимир Зеленский запретил такие переговоры на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что кроется за словами Папы Римского о «белом флаге» Украины.