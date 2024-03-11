«Похожи на лающих собак»: сценарий отправки войск НАТО на Украину расколол ЕС

Все больше западной техники сгорает на линии боевого соприкосновения. И при этом все громче звучат призывы отправить туда еще и войска НАТО. Правда, их присутствие и так уже давно не секрет. Чем может обернуться дальнейшее втягивание Североатлантического альянса в украинский конфликт — разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Европа расколота. Самые «мощные» члены НАТО не по военному потенциалу, а по русофобскому запалу — Прибалтика и Польша — жаждут присутствия солдат блока на Украине. Глава польского МИД, тот самый, который открыто радовался подрыву наших «Северных потоков» и благодарил за это США, говорит об этом, как о свершившемся факте.

«Солдаты НАТО уже присутствуют в Украине. В отличие от других политиков, я не буду перечислять эти страны», —заявил Радослав Сикорский.

Возглавить европейских ястребов взялся президент Франции. Создает коалицию. У него второй президентский срок — очень хочется прославиться и войти в историю. Даже если это будет слава Герострата. Делает биполярные заявления. В конце февраля: «нельзя исключать отправки войск НАТО на Украину». Через неделю: «не исключать — не значит, делать». А теперь вот снова:

«Мы не будем никак ограничивать поддержку Украины, это абсолютно необходимо, когда мы уже настолько вовлечены в конфликт».

«Другая» Европа уже поспешила откреститься от Макрона. Канцлер Шольц исключает не только отправку бундесвера на войну с русскими, но и отдавать дальнобойные ракеты Taurus отказывается. Против — Словакия, Чехия, Венгрия, Испания, Италия.

«Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО. Это сотрет путь к дипломатии», — считает глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто.

Вот и Папа Римский призывает Киев иметь мужество вовремя поднять белый флаг.

«Когда вы видите, что потерпели поражение, что дела идут не очень хорошо, вам нужно иметь смелость вести переговоры. Иначе потом все закончится еще хуже», —говорит Папа Римский.

На Украине и заодно в Польше открестились от понтифика. Желание помахать саблей растет в геометрической прогрессии с каждым часом.

«Русские не должны быть уверены в том, что мы примем их сценарий. Это будет творчески продуманная и ассиметричная эскалация конфликта», —заявил Сикорский.

«Творчески» натовцы уже давно участвуют в украинском конфликте. Новое признание — по факту — ничего не меняет.

«Настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По оценкам Минобороны на осень 2023, на территории Украины действуют около двух тысяч иностранных наемников. Сколько из них натовцев — неясно. Но присутствие западных «военных специалистов» очевидно: управлять Patriot, HIMARS, танками — вряд ли доверили бы украинцам.

«Находятся те представители НАТО, которые действительно отвечают за это оружие. Почему? Да по той простой причине: чтоб оно было более точным, чтоб использовалось по назначению, а не было, мягко говоря, распродано, что вполне вероятно в связи с коррупцией на Украине», —пояснил военный эксперт Вадим Мингалев.

Но введение официального контингента — это совсем другая история. Знаменитая пятая статья Устава НАТО «О коллективной обороне» к наступательным операциям не относится. Значит, надеяться на американцев — локомотив альянса — французам и полякам, если что, не придется.

«Если, например, скажем, Польша вмешается, то именно это и произойдет. Это будет война, но уже до последнего поляка. Так что это не очень хорошая идея. Я думаю, что сейчас в западных правительствах происходят серьезные разногласия», —считает подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Более того: британский консервативный журнал The Spectator заявил: у НАТО не осталось оружия на случай противостояния с Россией, все и так уже отдали Украине. Прибалтика настолько вошла в раж, что оголила собственные рубежи: говорят, придется просить Зеленского вернуть ПВО.

«Они похожи на лающих собак, но собак без зубов. У Макрона нет зубов. У Макрона нет военного потенциала. У Польши нет зубов. В Польше нет военного потенциала Поэтому я думаю, что вы увидите, как НАТО распадается», —отметил офицер армии США в отставке Скотт Беннетт.

О военном потенциале НАТО говорит тот факт, что деньги на 800 тысяч снарядов для Украины европейцы собирали по миру: теперь якобы финансирование нашли — осталось их купить и доставить. А ведь обещали миллион боеприпасов уже к марту — не получилось.