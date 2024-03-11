Суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки» Ивлеевой

Участника вечеринки Ивлеевой Большакова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra
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В чем его признали виновным?
Блогер Вячеслав Большаков, который стал участником нашумевшей «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, оштрафован на 200 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Мировой судья судебного участка Nº 268 Южнопортового района города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ („Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола“) в отношении еще одного участника вечеринки блогера — Большакова Вячеслава Сергеевича», — говорится в сообщении.
Таким образом, Большаков признан виновным в пропаганде ЛГБТ*, в связи с чем и оштрафован на сумму 200 тысяч рублей.
В конце декабря 2023 года суд в Москве оштрафовал рэпера VACIO на 200 тысяч рублей и арестовал его на 15 суток после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой. На это мепроприятие, ставшем для многих звезд злополучным, Васильев заявился в одном носке. По данным суда, он нарушил общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял ЛГБТ*-пропаганду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что VACIO после скандальной тусовки встал на воинский учет.
* — запрещенная в России экстремистская организация
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