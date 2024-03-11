Суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки» Ивлеевой

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

Участника вечеринки Ивлеевой Большакова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Суд оштрафовал еще одного участника «голой вечеринки» Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Вечеринка Ивлеевой

В чем его признали виновным?

Блогер Вячеслав Большаков, который стал участником нашумевшей «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, оштрафован на 200 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Мировой судья судебного участка Nº 268 Южнопортового района города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ („Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола“) в отношении еще одного участника вечеринки блогера — Большакова Вячеслава Сергеевича», — говорится в сообщении.

Таким образом, Большаков признан виновным в пропаганде ЛГБТ*, в связи с чем и оштрафован на сумму 200 тысяч рублей.

В конце декабря 2023 года суд в Москве оштрафовал рэпера VACIO на 200 тысяч рублей и арестовал его на 15 суток после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой. На это мепроприятие, ставшем для многих звезд злополучным, Васильев заявился в одном носке. По данным суда, он нарушил общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял ЛГБТ*-пропаганду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что VACIO после скандальной тусовки встал на воинский учет.

* — запрещенная в России экстремистская организация

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
23 февр
Чуда не случилось: Поплавская призвала Ивлееву стать снова мастером маникюра
22 февр
Эхо «голой вечеринки» Ивлеевой: суд не стал рассматривать очередной иск
16 февр
Суд отклонил иск на миллиард рублей к организаторам «голой вечеринки» Ивлеевой
16 февр
По существу: суд приступает к рассмотрению очередного иска после «голой вечеринки» Ивлеевой
12 февр
Еще один иск подали к Ивлеевой после «голой» вечеринки в московском клубе
31 янв
Гости «голой вечеринки» Ивлеевой постепенно возвращаются на сцену
28 янв
Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке
27 янв
«Вечеринка на линии соприкосновения»: активист из Тюмени подал иск на «Мутабор»
23 янв
Новый иск на миллиард рублей подали на Ивлееву
18 янв
Суд в Москве отказался принять иск о взыскании с Ивлеевой 1 миллиарда рублей
-2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.75
0.41 98.88
0.68
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

17:25
На автодроме «Игора Драйв» завершились состязания за Кубок Igora Drive Ice Drift
17:23
«Нона» в бою: позиции ВСУ на купянском направлении громит российская артиллерия
17:08
«Поездка вернула меня к истокам»: оконфузившаяся Бузова дала волю эмоциям
17:00
Путин распространил выплаты при гибели в СВО на гражданский персонал Минобороны
16:56
Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»
16:41
В России впервые арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Страшная история «отеля-убийцы» Сесil: как на самом деле умирала 21-летняя Элиза Лэм
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок