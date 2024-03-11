Хозяйке на заметку: как без потери вкуса сделать блины менее калорийными

Диетолог Цимбалова призвала воздержаться от употребления блинов при лишнем весе
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha
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Ваши домашние приятно удивятся.
Блины — блюдо калорийное и сытное, как быть, если хочется насладиться традиционным угощением, но при этом остаться в форме? Врач высшей категории, специалист по диетологии и эндокринологии Ольга Цимбалова поделилась с aif.ru советами по снижению калорийности блинов.
Хотя это блюдо не считается полезным, правильный подход к его приготовлению и употреблению может уменьшить вред. Умеренное употребление блинов на завтрак не принесет много вреда.
К тому же, скоро начнется Великий пост, и многие исключат из своего рациона калорийные блюда. Однако, если у вас есть лишний вес, лучше не употреблять блины каждый день в течение всей масленичной недели.
Для уменьшения калорийности можно использовать овсяную муку, а для добавления пользы — творог или мясо. Чтобы избежать лишних углеводов, блины стоит жарить на смальце, а не на растительном масле, и подавать их со сметаной или сливочным маслом, а не со сгущенкой или повидлом.
В данном случае натуральные жиры предпочтительнее. Также важно помнить, что Масленица — это не только время блинов, но и развлечений, поэтому после изысканной трапезы лучше прогуляться и немного подвигаться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака.
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