Хозяйке на заметку: как без потери вкуса сделать блины менее калорийными

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Блины — блюдо калорийное и сытное, как быть, если хочется насладиться традиционным угощением, но при этом остаться в форме? Врач высшей категории, специалист по диетологии и эндокринологии Ольга Цимбалова поделилась с aif.ru советами по снижению калорийности блинов.

Хотя это блюдо не считается полезным, правильный подход к его приготовлению и употреблению может уменьшить вред. Умеренное употребление блинов на завтрак не принесет много вреда.

К тому же, скоро начнется Великий пост, и многие исключат из своего рациона калорийные блюда. Однако, если у вас есть лишний вес, лучше не употреблять блины каждый день в течение всей масленичной недели.

Для уменьшения калорийности можно использовать овсяную муку, а для добавления пользы — творог или мясо. Чтобы избежать лишних углеводов, блины стоит жарить на смальце, а не на растительном масле, и подавать их со сметаной или сливочным маслом, а не со сгущенкой или повидлом.

В данном случае натуральные жиры предпочтительнее. Также важно помнить, что Масленица — это не только время блинов, но и развлечений, поэтому после изысканной трапезы лучше прогуляться и немного подвигаться.

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