Пять человек оказались под завалами после удара ВСУ по Макеевке
Начавшийся после инцидента пожар был ликвидирован силами МЧС.
Фото, видео: 5-tv.ru
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ВСУ обстреляли жилой дом в Макеевке, пять человек попали под завалы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«При обстреле поселка Ханженково-Северный Советского района Макеевки прямым попаданием снаряда противника был поврежден жилой дом. Под завалами оказались пять человек, в том числе два ребенка», — написал политик в Telegram-канале.
Четверо были госпитализированы, один из детей находится в реанимации. Один из пострадавших находится на амбулаторном лечении.
Начавшийся после инцидента пожар был ликвидирован силами МЧС. Также в результате атаки была повреждена городская школа №1.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом.
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