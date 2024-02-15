Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского БПЛА

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 33 0

Все спецслужбы в данный момент работают на месте инцидента.

Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского БПЛА

Фото: © РИА Новости / Павел Кононов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

В результате атаки украинского БПЛА в Курской области произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте», — написал он в Telegram-канале.

Старовойт призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Украины атаковать территорию России с применением девяти беспилотников.

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