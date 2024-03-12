На страже Донбасса: как устроен уникальный бронепоезд «Енисей»
Безопасность железных дорог Донбасса обеспечивает бронепоезд «Енисей»
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Военные уже научились запускать с него беспилотники.
Безопасность железных дорог Донбасса обеспечивает уникальный бронепоезд «Енисей». Сопровождающие его военные ежедневно обследуют пути, находят и ликвидируют взрывные устройства, а при необходимости — вступают в бой с украинскими диверсионными группами.
На платформах поезда размещены укрытия для ведения огня и отражения атак противника. Также военные научились запускать с бронепоезда беспилотники.
Причем, как отмечается, прямо на ходу. Это позволяет производить разведку местности на удалении до пяти километров от самого состава.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 12 мар
- Бойцы СВО приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента
- 12 мар
- ФАБ-500 стали ночным кошмаром ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 12 мар
- «Жестко и принудительно»: отправит ли ЕС украинских беженцев на «пушечное мясо» в зону конфликта
- 12 мар
- В Германии сообщили об ошибке инспектора ВВС при подключении к разговору
- 12 мар
- Зеленский оценил идею Макрона об отправке солдат НАТО на Украину
- 12 мар
- В ЦРУ спрогнозировали сроки нового контрнаступления ВСУ
- 12 мар
- На Украине признали провал разведки после удара России по HIMARS
- 12 мар
- В Бундестаге сравнили с дымовой шашкой идею продать Британии ракеты Taurus
- 12 мар
- В ЦРУ заявили о возможности Украины ударить по Крыму в случае одобрения нового пакета помощи
- 12 мар
- В Германии заявили о захвате танка Leopard войсками России
Читайте также
64%
-0.12 99.13
0.25
Нашли ошибку?