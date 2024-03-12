На страже Донбасса: как устроен уникальный бронепоезд «Енисей»

Военные уже научились запускать с него беспилотники.

Безопасность железных дорог Донбасса обеспечивает уникальный бронепоезд «Енисей». Сопровождающие его военные ежедневно обследуют пути, находят и ликвидируют взрывные устройства, а при необходимости — вступают в бой с украинскими диверсионными группами.

На платформах поезда размещены укрытия для ведения огня и отражения атак противника. Также военные научились запускать с бронепоезда беспилотники.

Причем, как отмечается, прямо на ходу. Это позволяет производить разведку местности на удалении до пяти километров от самого состава.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.