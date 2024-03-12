ВС РФ бьют высокоточными снарядами «Краснополь» по ВСУ под Донецком

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Вычислять позиции врага нашим бойцам помогают беспилотники.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские военные по наводке дронов уничтожают вражескую технику под Донецком. В хорошую погоду бойцам прекрасно видно все, что происходит на позициях противника. Для попадания в цель используют высокоточные управляемые снаряды «Краснополь». За слаженной работой разных подразделений наблюдал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Где-то в лесополосе под Донецком российские военные выносят к стартовой позиции беспилотник, а в это же самое время с другой стороны фронта их украинские противники пытаются запустить свой. Через несколько минут одна из этих команд потерпит сокрушительное поражение. А мы в режиме реального времени увидим, как это произойдет.

Расчет «Орлана» действует, как единый организм. На связи с ним находится орудие с управляемыми снарядами «Краснополь» и пункт наблюдения.

Как и настоящий самолет, эта машина проходит всевозможные проверки перед вылетом: крутятся рули высоты, элероны. Все как в большой настоящей авиации.

Дрон стремительно взмывает в небо. На борту — обычная камера, тепловизионная и, что самое важное, лазер для подсветки цели. В то время как противники все еще возятся со своим беспилотником, «Орлан» вовсю снимает поле боя.

Цели ранжируются по приоритету. Орудие важнее, чем миномет. Ну, а танк или другая сложная техника сразу попадает в список на уничтожение. Украинские операторы дрона, как на ладони, видны в объективе разведывательной камеры. Что они делают с ним — непонятно. Вот один берет беспилотник в руки и начинает бегать с ним, как с игрушечным самолетиком. Эта задержка оказывается фатальной.

Снаряд «Краснополь» имеет рули, которые после выстрела направляют его к лазерной метке, которую ставит на враге беспилотник «Орлан». Спустя еще некоторое время мы наблюдаем, как гаубица с «Краснополями» поражает с одного выстрела блиндаж и танк. Его боекомплект горит и взрывается несколько минут.

«Техника бывает разная, но в основном замаскированная стоит в посадках. Редко очень передвижения наблюдаем. Они знают, за погодой. Знают, когда передвигаться», — рассказал командир ударной батареи с позывным «Ладога».

В ясную погоду операторы «Орланов» и «Краснополей» могут не просто поймать бронетехнику в прицел, но и выбрать наиболее уязвимые точки на ней. Один из бойцов признался, что для этого специально изучает техническую литературу и видеоролики с поражением Abrams и Leopard. Поразить такие танки он собирается в самое ближайшее время.

«Это моя мечта. Я даже выучил, грубо говоря, те моменты, куда нужно ударить по Leopard, чтобы сразу сдетонировал БК», — отметил российский военнослужащий с позывным «Негр».

Враг тем временем не дремлет. С той стороны тоже стреляют управляемыми снарядами, поэтому экипаж беспилотника моментально разбирает пусковую установку, а гаубицу с высокотехнологичными снарядами маскирует на позициях.

Тема:
Спецоперация
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