Проект об освобождении от наказания контрактников СВО прошел первое чтение в Госдуме

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Проект об освобождении от наказания контрактников СВО прошел первое чтение в ГД

Проект об освобождении от наказания контрактников СВО прошел первое чтение в Госдуме

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Речь идет о законодательной инициативе российских депутатов, расширяющей возможность освобождения при добровольной отправке в зону спецоперации.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее сообщение появилось на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор. То есть, в случае заключения контракта с ВС РФ уголовные дела в отношении россиян будут приостановлены, а вид наказания уже осужденных изменен на условный срок.

При этом контрактников, получивших государственную награду или увольнение со службы по ряду объективных причин, освободят от ответственности, а их судимость будет считаться погашенной.

Стоит отметить, что контракт с Минобороны России не смогут заключить подозреваемые и обвиняемые в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также терроризме, госизмене и шпионаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме оценили влияние на иноагентов нового закона о запрете рекламы.

Тема:
Спецоперация
12 мар
ВС РФ бьют высокоточными снарядами «Краснополь» по ВСУ под Донецком
12 мар
Школьников в Курске перевели на дистанционное обучение
12 мар
Песков об атаках на приграничные регионы России: «Военные начеку»
12 мар
Российские военные освободили пункт Невельское в ДНР
12 мар
Танковый взвод помогает пехоте ВС РФ наступать на запорожском направлении
12 мар
ФСБ России сообщила об уничтожении более 100 боевиков на границе с Украиной
12 мар
Губернатор Курской области сообщил о попытке прорыва диверсантов
12 мар
«Это провал»: на Украине возмущены уничтожением американской системы HIMARS
12 мар
На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ после уничтожения Patriot
12 мар
Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине: «Это что-то новое»
+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
90.63
-0.12 99.13
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:26
«Закрыть лазейки»: в Европе придумали «законный способ» изъять российские активы
15:59
Спасение для фигуры и обмена веществ: ТОП-5 самых полезных продуктов для печени
15:54
Проект об освобождении от наказания контрактников СВО прошел первое чтение в Госдуме
15:52
Цепочка — символ разлуки: о чем говорит подаренное мужчиной украшение
15:47
ВС РФ бьют высокоточными снарядами «Краснополь» по ВСУ под Донецком
15:31
«В интересах страны»: Грузия ответила на требования Украины отказаться от полетов в Россию

Сейчас читают

«Маткапитал лучше вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с вторичкой?
Профессиональный повар раскрыла секрет самых вкусных блинов на Масленицу
Немедленно к врачу: Мясников рассказал об указывающих на рак сигналах организма
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок