Проект об освобождении от наказания контрактников СВО прошел первое чтение в Госдуме

Речь идет о законодательной инициативе российских депутатов, расширяющей возможность освобождения при добровольной отправке в зону спецоперации.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее сообщение появилось на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор. То есть, в случае заключения контракта с ВС РФ уголовные дела в отношении россиян будут приостановлены, а вид наказания уже осужденных изменен на условный срок.

При этом контрактников, получивших государственную награду или увольнение со службы по ряду объективных причин, освободят от ответственности, а их судимость будет считаться погашенной.

Стоит отметить, что контракт с Минобороны России не смогут заключить подозреваемые и обвиняемые в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также терроризме, госизмене и шпионаже.

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