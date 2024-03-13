В Белом доме оценили вероятность отправки войск США на Украину

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Помощник президента Салливан: США не планируют отправку своих военных на Украину

В Белом доме оценили вероятность отправки войск США на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Тема:
Спецоперация

Американский лидер Джо Байден прежде заявлял, что не намерен посылать солдат в зону конфликта.

Белый дом снова заговорил о вероятности отправки американских военных в зону спецоперации. Помощник президента США Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов заявил, что таких намерений у руководства страны нет. Таким образом он ответил на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, что силы НАТО уже направлены в Незалежную.

«Мы не планируем поступать таким образом», — сказал Салливан.

О войсках НАТО на территории Украины Сикорский говорил 10 марта в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления Варшавы в альянс. По его словам, некоторые государства-участники блока уже отправили солдат в помощь ВСУ. Министр иностранных дел Польши не уточнил, о каких именно странах идет речь, подчеркнув, что намеренно не разглашает эту информацию. На это отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что дальше отпираться государствам НАТО смысла нет. Ситуацию прокомментировал также заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он назвал заявление Сикорского «секретом Полишинеля», то есть уже и так очевидным для всех фактом. В последний день февраля российский лидер Владимир Путин предупредил блок о последствиях решения послать свои войска на Украину, напомнив, что у РФ есть оружие, способное поражать цели на территориях стран НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину.

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