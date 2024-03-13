Российские бойцы провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ провели успешный ночной рейд на правый берег Днепра
Фото: Минобороны РФ
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О результатах операции рассказал губернатор региона.
Российские штурмовики провели ночной рейд на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Операцию проводили морские пехотинцы, десантники и добровольцы группы войск «Днепр», которые в ходе рейда уничтожили несколько позиций ВСУ, в том числе, пункт управления беспилотниками и станцию радиоэлектронной борьбы.
«Общие потери врага — до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь», — написал губернатор области в своем Telegram-канале.
Примечательно, что, по словам Сальдо, российский десант провел рейд в том самом месте, что и советские солдаты во время Великой Отечественной войны незадолго до прорыва обороны фашисткой Германии.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сальдо сообщил о подрыве буксира ВСУ в русле Днепра.
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