Тутберидзе ответила на обвинения Тарасовой по допинговому скандалу с Валиевой

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 80 0

Тутберидзе назвала клеветой обвинения Тарасовой в адрес тренеров Валиевой

Тутберидзе ответила на обвинения Тарасовой по допинговому скандалу с Валиевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Тема:
Допинговый скандал

Разбирательства по поводу дисквалификации российской фигуристки с международных соревнований продолжаются.

Этери Тутберидзе отреагировала на обвинения Татьяны Тарасовой в том, что тренеры фигуристки Камилы Валиевой могут быть виновны в допинговом скандале с ее участием. Свое мнение по этому поводу Тутберидзе опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться в грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз жду от вас официальных извинений», — написала тренер по фигурному катанию.

О том, что ни один спортсмен не сделает что-либо без своего тренера, Татьяна Тарасова заявила в эфире одного из федеральных каналов.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала заслуженный тренер СССР.

Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, об этом стало известно 29 января 2024-го. Решение CAS якобы связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин, гипоксен и L-карнитин. Применение последних двух препаратов не запрещается правилами Всемирного антидопингового агентства.

Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 2021 года.

После Валиеву исключили из состава сборной России в связи с нарушением антидопинговых правил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно.

Тема:
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