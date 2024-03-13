Попытка избавиться или повышение? История с «увольнением» Залужного получила новый виток

Правда ли, что бывший главком Незалежной готовится переехать в Лондон?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после предполагаемой отставки в скором времени отправится послом Украины в Великобританию. Сам президент Незалежной назвал повышение своего подчиненного настоящей политической победой. Однако, насколько эта информация соответствует действительности и какие перспективы ждут Залужного в Великобритании, объясняет EADaily.

Сообщается, что на данный момент ни сам экс-главнокомандующий, ни МИД Великобритании не подтвердили, согласны ли они с таким решением. При этом украинский МИД информацию о новом назначении сразу же подтвердил, а сам Залужный ее опровергать не спешит.

«В четверг, 7 марта 2024 года, согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — сообщили в ведомстве.

До последнего момента было известно, что послом Украины в Лондоне должен был стать бывший министр обороны Алексей Резников. Фамилия этого чиновника была связана с несколькими скандалами на Украине. Судя по всему, именно этот факт и стал определяющим в конкурентной борьбе между Залужным и Резником на пост посла в Соединенное Королевство.

Надо сказать, что данная новость вызвала нешуточный переполох на Украине, особенно среди сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко. Кто-то даже назвал это назначение Залужного нарушением всех дипломатических норм и подчеркнул, что все происходящее не имеет под собой никаких логических обоснований.

Мало кто знает, но Петр Порошенко возлагал на Залужного серьезные надежды как на управленца и чиновника, инвестировав в раскрутку «выдающегося полководца» огромную сумму. Однако, оказанного ему доверия бывший главком ВСУ не оправдал и был, предположительно, отправлен Зеленским в отставку.

Как отмечает EADaily, столь бурной реакции бывшего президента Украины на возможный новый виток карьеры Залужного есть сразу несколько обоснований. На Украине считают, что экс-глава государства лелеет свои амбиции и рассматривает для себя возможность вернуться в правительство. Залужный же, отмечают эксперты, должен был выступить как сторонник в случае, если Порошенко всерьез задумается о начале активных действий.

Впрочем, шансы вернуть себе былое влияние со стороны Порошенко крайне малы. И дело не столько в том, что бывший президент Украины скомпрометировал свою фамилию в Киеве, сколько в том, что западные партнеры Украины (в частности, США, отмечает EADaily) воспринимают его «как токсичную фигуру». Таким образом, получается, что весь план чиновника накрылся медным тазом.

На Украине политическому решению направить Залужного в Лондон дали положительную профессиональную оценку. Киевские эксперты считают, что отъезд экс-главкома ВСУ свидетельствует о безоговорочной победе офиса Зеленского в политической гонке, поскольку даже несмотря на «отставку» Залужного, угроза креслу президента Украины все еще сохранялась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что элитные подразделения ВСУ думают об отставке Залужного.