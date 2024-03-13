Российские военные подбили украинский танк Т-72 в Новомихайловке

Вооруженные силы России уничтожили украинский танк Т-72 возле села Новомихайловка в десяти километрах от Донецка. По данным «Известий», механик-водитель танка погиб, остальные успели покинуть горящую машину.

Сначала в танк ВСУ попал снаряд, из-за которого внутри вспыхнул пожар. После российские бойцы ударили по Т-72 при помощи FPV-дрона, который вызвал взрыв, уничтоживший боевую машину.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские бойцы прорвали оборону в Запорожской области.