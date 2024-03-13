Российские бойцы прорвали оборону в Запорожской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 129 0

Рогов: армия РФ прорвала линию фронта на нескольких участках под Запорожьем

Российские бойцы прорвали оборону в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

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Российская армия прорвала линию фронта на нескольких участках в Запорожской области и закрепилась на опорных пунктах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это ореховское направление, в районе села Работино, времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — сказал он.

Рогов рассказал, что за линией фронта боевики ВСУ спешно выстраивают несколько линий обороны. Они вкапывают железобетонные конструкции на глубину до четырех метров, а также роят траншеи и противотанковые рвы, прокладывают коридоры связи. Все это делается, подчеркнул Рогов, из-за страха натиска военных России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что главком ВСУ Александр Сырский оценил темпы продвижения войск России. Он назвал сложной обстановку по всей линии боевого соприкосновения.

Тема:
Спецоперация
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