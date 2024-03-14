До начала остаются часы: как ЦИК подготовился к выборам президента России

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В ЦИК разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах президента

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Сегодня уже состоялась процедура разделения двух ключей шифрования для проведения электронного голосования.

К выборам президента приковано внимание прессы, и не только в России. ЦИК аккредитовал примерно 1,5 тысячи представителей из 90 СМИ. Почти половина из них — иностранные. Свежие данные будут поступать в информационный центр, он заработал сегодня. На открытии глава комиссии Элла Панфилова отметила, что в России свыше 112 миллионов избирателей.

Для участия в онлайн-голосовании подано почти пять миллионов заявок, еще напечатано 113 миллионов бюллетеней. Все они уже переданы избирательным комиссиям. Подготовлены более 94 тысяч участков. Панфилова подчеркнула, что эти выборы проходят в сложных условиях. Но ЦИК готов к провокациям и любым непредвиденным ситуациям.

«Еще хотела подчеркнуть с учетом того, что впервые выборы мы проводим в таких сложных экстремальных ситуациях, я бы хотела сказать, когда создана такая очень токсичная, в том числе атмосфера международная, конечно, в условиях угроз и массы других негативных явлений, и мы все это предусмотрели. Нам в принципе не впервые, поэтому мы подстраховались и во всех регионах были определены резервные помещения, места для голосования на всякий случай», — сказала Памфилова.

Элла Панфилова также рассказала, что члены ЦИК получают угрозы и находятся под постоянным давлением. Кроме того, предпринимались и другие попытки оказать влияние на выборы в России извне. На сайт Центральной избирательной комиссии совершено 12 миллионов хакерских атак.

Сегодня же состоялась процедура разделения двух ключей шифрования для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента.

Тема:
Выборы президента России 2024
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