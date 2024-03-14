Валит баннеры, крушит крыши: ураган на Камчатке заставил людей прятаться в укрытия

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Ураган на Камчатке заставил людей прятаться в укрытия

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В школах отменяют занятия, и даже самолеты перестали летать.

На Камчатке ураганный ветер сносит рекламные баннеры, светофоры, дорожные знаки, остановки, крушит крыши, валит мусорные баки и деревья и сбивает с ног людей.

Все авиарейсы перенесены на завтра. В школах и вузах отменены занятия. Из-за гололеда резко выросло количество ДТП.

Из-за метели пришлось закрыть несколько участков трасс регионального и федерального значения. Жители жалуются на перебои с электричеством и мобильной связью.

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Валит баннеры, крушит крыши: ураган на Камчатке заставил людей прятаться в укрытия

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