Валит баннеры, крушит крыши: ураган на Камчатке заставил людей прятаться в укрытия
Ураган на Камчатке заставил людей прятаться в укрытия
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В школах отменяют занятия, и даже самолеты перестали летать.
На Камчатке ураганный ветер сносит рекламные баннеры, светофоры, дорожные знаки, остановки, крушит крыши, валит мусорные баки и деревья и сбивает с ног людей.
Все авиарейсы перенесены на завтра. В школах и вузах отменены занятия. Из-за гололеда резко выросло количество ДТП.
Из-за метели пришлось закрыть несколько участков трасс регионального и федерального значения. Жители жалуются на перебои с электричеством и мобильной связью.
- 14 мар
- «Теплые прогнозы»: весна пришла в Москву на неделю раньше
- 12 мар
- Опасно для здоровья? Пылевые бури заметили в Петербурге после таяния снега
- 10 мар
- Синоптики знают: стоит ли москвичам ждать весну на следующей неделе
- 9 мар
- Не время путешествовать: в ОАЭ объявили оранжевый уровень опасности
- 8 мар
- Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Москве 8 марта
- 7 мар
- Сезон совсем скоро: когда электросамокаты вернутся в Москву
- 6 мар
- Бурный март: на Землю в выходные обрушится сильнейшая магнитная буря
- 4 мар
- Праздник не порадует? Какая погода ждет москвичей на 8 Марта
- 4 мар
- Несколько кварталов ушли под воду в Аргентине из-за мощных ливней
- 4 мар
- «Заряды снега»: какая погода ожидается в Москве 8 марта
Читайте также
55%
0.66 100.19
0.83
Нашли ошибку?