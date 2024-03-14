Росгвардия сообщила об отражении атаки украинской ДРГ в Курской области

Что сейчас происходит в регионе?
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Росгвардейцы принимают участие в отражении атаки украинских диверсантов в районе поселка Теткино Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале.
«Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими Вооруженных сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России», — говорится в сообщении.
Накануне, 13 марта, Росгвардия сообщала о ликвидации 30 украинских боевиков при попытке прорыва через госграницу в Белгородскую область.
По данным Минобороны России, 12 марта террористы предприняли четыре попытки прорыва в Курскую область и с трех направлений шли на Белгородскую. Все произошло в районе трех утра. Нарушения границы допущено не было благодаря самоотверженным действиям военных. По противнику были нанесены удары при помощи авиации и артиллерии, он отброшен с огромными потерями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек были доставлены в больницы после обстрела Белгорода со стороны боевиков Украины.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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