Боевики ВСУ сбросили взрывчатку рядом с топливохранилищем Запорожской АЭС

Боевики армии Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в случае попадания в эти баки могли бы произойти печальные последствия. Директор атомной электростанции Юрий Черничук подчеркнул, что взрывное устройство ВСУ сбросили в пяти метрах от забора топливохранилища.

На прошлой неделе гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи. Там он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства в ходе беседы подчеркнул, что Россия готова обеспечивать безопасность ядерной энергетики в любой точке планеты, где есть наши специалисты. Стороны также обсудили ситуацию на ЗАЭС, в том числе первостепенную важность снижения все еще значительных рисков ядерной безопасности на объекте.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по электроподстанции. Электроснабжение в результате атаки было прекращено.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.