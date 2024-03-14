Боевики ВСУ сбросили взрывчатку рядом с топливохранилищем Запорожской АЭС

Какие последствия обстрела станции со стороны вражеских войск?
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
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Боевики армии Украины обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство», — указывается в сообщении.
Отмечается, что в случае попадания в эти баки могли бы произойти печальные последствия. Директор атомной электростанции Юрий Черничук подчеркнул, что взрывное устройство ВСУ сбросили в пяти метрах от забора топливохранилища.
На прошлой неделе гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи. Там он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства в ходе беседы подчеркнул, что Россия готова обеспечивать безопасность ядерной энергетики в любой точке планеты, где есть наши специалисты. Стороны также обсудили ситуацию на ЗАЭС, в том числе первостепенную важность снижения все еще значительных рисков ядерной безопасности на объекте.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по электроподстанции. Электроснабжение в результате атаки было прекращено.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.
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