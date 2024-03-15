В армии завершилось досрочное голосование на выборах президента России

Для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих была задействована авиация.

В четверг, 14 марта, в Вооруженных силах Российской Федерации завершилось досрочное голосование на выборах президента России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Участники специальной военной операции смогли реализовать свое избирательное право. Кроме того, приняли участие в голосовании и военнослужащие, которые в данный момент несут боевое дежурство, находятся в дальних походах и выполняют задачи в особо удаленных географических точках — в Сирии и Карабахе.

«В период с 25 февраля по 14 марта для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ была задействована авиация и морской транспорт Минобороны России», — говорится в заявлении ведомства.

В сообщении также отметили, что досрочное голосование на избирательных участках прошло в соответствии с федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космонавты проголосуют на выборах президента с МКС.