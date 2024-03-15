Новые регионы России принимают участие в выборах президента

Жители Донецкой и Луганской Республик, Херсонской области пришли на участки прямо к открытию. Те, кто еще не успел получить российский паспорт, голосуют по украинскому.

В Запорожской области сегодня организован подомовой обход, стационарные участки там откроются в воскресенье. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев продолжит.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).