Новые регионы России принимают участие в выборах президента
В Запорожской области сегодня организован подомовой обход.
Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru
Жители Донецкой и Луганской Республик, Херсонской области пришли на участки прямо к открытию. Те, кто еще не успел получить российский паспорт, голосуют по украинскому.
В Запорожской области сегодня организован подомовой обход, стационарные участки там откроются в воскресенье. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев продолжит.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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