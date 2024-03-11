ВСУ лишились очередного танка Abrams и более 430 боевиков под Авдеевкой

Российские бойцы продолжают продвижение на данном направлении спецоперации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Российские бойцы уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении, где киевский режим также понес потери в живой силе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за минувшие сутки.
Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, отразив 11 контратак боевиков киевского режима. Таким образом, армия Украины лишилась более 430 солдат, а также техники, включая очередной танк Abrams.
«Противник потерял более 430 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО „Град“, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30», — говорится в сводке.
В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.
Киевский режим смог быстро завести друзей-спонсоров в США, странах Евросоюза и НАТО. Хотя, нужно отметить, что спустя уже почти два года войны западная помощь начинает сокращаться.
Даже с ней Вооруженные силы Украины (ВСУ) не делали успехов на поле боя. В то же время Минобороны России ежедневно объявляет о выполнении задач в зоне СВО нашими бойцами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы поразили элитные войска ВСУ под Харьковом.
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