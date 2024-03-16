Захарова высмеяла Мишеля за раннее подведение итогов выборов

Дипломат напомнила, что в Европе заранее поздравляли Хиллари Клинтон, но по итогу победил Дональд Трамп.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла главу Евросовета Шарля Миошеля, который заранее поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента.

«Председатель Евросовета Шарль Мишель „поздравил“ Путина на выборах, сославшись на предсказуемость результата. Нормальные люди ждут окончания выборов, а потом комментируют их итоги. Но то нормальные люди, а не нынешние еврочиновники/натовцы», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она заявила, что европейские чиновники хотят продемонстрировать свою точное прогнозирование. При этом они не могут признать единство России, иначе им придется принять собственное поражение.

Дипломат задается вопросом: если в Европе знают все наперед, то для чего им продолжают финансировать Украину. Результат же уже ясен.

Также Захарова решила, что еврочиновники «решили взять реванш» за свою ошибку на президентских выборах в США 2016 года. Тогда многие заранее стали поздравлять Хиллари Клинтон, а в итоге верх одержал Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова связала очередное оскорбление Джо Байдена в адрес Путина с нехваткой лекарств в Белом доме.