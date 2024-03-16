«Нужная картинка»: почему провокации на избирательных участках обречены на провал

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 46 0

Политолог Семеновский: провокации на участках нужны для пропаганды в СМИ Запада

Фото, видео: ВКонтакте / igor_semenovskiy; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Преступники пытаются испортить бюллетени и сорвать голосование. Но какую цель на самом деле они преследуют?

Провокации на участках с поджогами урн и намеренной порчей бюллетеней не могут повлиять на избирательный процесс и результаты выборов президента России. Почему, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Игорь Семеновский.

По мнению эксперта, на самом избирательном процессе подобные провокации никак не отразятся по многим причинам. В первую очередь, речь идет не просто о провокациях, а настоящих уголовных преступлениях, предусмотренных статьей о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

К тому же, как указывает политолог, масштаб подобных «пакостей» все же не столь глобален, чтобы как-то повлиять на результаты выборов.

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Цель у провокаторов иная — создать нужный информационный повод для целевой аудитории, в том числе, естественно, и украинской.

«Это даже вряд ли отразится на деятельности территориальных, участковых избирательных комиссий, в которых эти инциденты происходят. Во-первых, они самую малость занимают, то есть просто попали на экраны телевизоров, в общем объеме это — буквально тысячная доля процента.

Поэтому кроме как информационной картинки для аудитории ВВС, The Washington Post и прочих западных таблоидов или СМИ, это никакого эффекта не несет», — убежден Семеновский.

Политолог подчеркнул, что сам ходил на избирательный участок, чтобы проголосовать очно, а не онлайн, и оценил уровень подготовки к выборам, в том числе, в плане обеспечения безопасности. И напомнил, что преступники мгновенно оказываются задержаны правоохранителями.

Подобные инциденты произошли в нескольких городах России: злоумышленники пытаются испортить бюллетени, залив их чернилами и зеленкой, или поджигая урны.

По данным правоохранителей, все преступники задержаны, возбуждены уголовные дела, проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как залившая зеленкой урну для голосования в Москве объяснила свой поступок.

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