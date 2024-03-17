«Чувствительная проблема»: в США признали дефицит боевиков на Украине
Экс-глава ЦРУ Петреус заявил о дефиците боевиков в рядах ВСУ на фронте
Фото: Reuters / STRINGER
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Американцы призывают киевский режим оперативно пересмотреть правила ротации ВСУ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ощущают дефицит не только вооружения, но и боевиков. В этой связи руководству следует пересмотреть правила призыва в армию. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус в интервью La Stampa.
«Киевский парламент и руководство [президента Украины Владимира] Зеленского должны пересмотреть порядок призыва на военную службу», — сказал он.
Первые линии обороны ВСУ состоят из боевиков старше 40 лет. Петреус призвал киевский режим пересмотреть ротацию войск, конкретизировать тылы и расширить призыв. Эту «чувствительную проблему» нужно быстро решить, добавил экс-глава ЦРУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 48% украинцев не хотят идти в «мясные штурмы» на фронт. Они всевозможными способами уклоняются от встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).
Как заявляли ранее в Минобороны Незалежной, всего в стране находится менее четырех миллионов мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые могут быть призваны в ряды ВСУ. Остальные, а это еще более семи миллионов человек, уже воюют, имеют инвалидность, находятся за границей или получили бронь на работе.
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