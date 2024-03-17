В Общественном штабе напомнили, что делать при звонках мошенников на выборах

Москвичам посоветовали сохранять бдительность и не поддаваться на призывы о нарушении избирательного законодательства.

В дни голосования на выборах в Москве участились случаи звонков и сообщений горожанам с призывами нарушать избирательное законодательство. В таких случаях можно связаться со специалистами. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Вадим Ковалев.

В первую очередь горожанам посоветовали не поддаваться на подобные призывы, не продолжать разговор с мошенниками и сохранять бдительность.

«В Москве специально для таких случаев была запущена горячая линия. Она работает в рамках проекта „Перезвони сам“, призванного бороться с мошенниками. Ее номер: 8 495 870 35 94», — сказал он.

Вместе с тем москвичи, столкнувшиеся с такими призывами мошенников, могут обратиться с жалобой в Общественный штаб или к наблюдателям на избирательных участках.

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее 5-tv.ru писал, что более 4,6 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента России. Большее количество избирателей воспользовались системой ДЭГ.