В Общественном штабе напомнили, что делать при звонках мошенников на выборах

|
Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Штаб: сайт «Перезвони сам» поможет в случае звонков мошенников на выборах

В Общественном штабе напомнили, что делать при звонках мошенников на выборах

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Москвичам посоветовали сохранять бдительность и не поддаваться на призывы о нарушении избирательного законодательства.

В дни голосования на выборах в Москве участились случаи звонков и сообщений горожанам с призывами нарушать избирательное законодательство. В таких случаях можно связаться со специалистами. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Вадим Ковалев.

В первую очередь горожанам посоветовали не поддаваться на подобные призывы, не продолжать разговор с мошенниками и сохранять бдительность.

«В Москве специально для таких случаев была запущена горячая линия. Она работает в рамках проекта „Перезвони сам“, призванного бороться с мошенниками. Ее номер: 8 495 870 35 94», — сказал он.

Вместе с тем москвичи, столкнувшиеся с такими призывами мошенников, могут обратиться с жалобой в Общественный штаб или к наблюдателям на избирательных участках.

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее 5-tv.ru писал, что более 4,6 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента России. Большее количество избирателей воспользовались системой ДЭГ.

Тема:
Выборы президента России 2024
17 мар
«Впечатляет»: немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области
17 мар
Олег Газманов поделился впечатлениями после голосования: «В ногу со временем»
17 мар
Коктейль Молотова бросили во двор посольства РФ в Молдавии во время выборов
17 мар
Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России
17 мар
Явка избирателей на выборах президента России превысила 65%
17 мар
«Поставила свою галочку»: Волочкова рассказала, как проголосовала на выборах президента
17 мар
Кандидаты Харитонов и Даванков проголосовали на выборах президента России
17 мар
Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки
17 мар
«За стабильность»: как жители новых регионов России голосуют на выборах президента
17 мар
SHAMAN отдал свой голос на выборах президента России
Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 97%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:17
«Впечатляет»: немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области
15:09
Собянин: за неделю фестиваля «Московская Масленица» испекли 40 тысяч блинов
14:54
В Общественном штабе напомнили, что делать при звонках мошенников на выборах
14:42
Певица Юлия Михальчик появилась на публике впервые после вторых родов
14:30
Ситуация критическая: поддерживавшие Украину страны НАТО оказались на краю экономической пропасти
14:17
Олег Газманов поделился впечатлениями после голосования: «В ногу со временем»

Сейчас читают

«Поставила свою галочку»: Волочкова рассказала, как проголосовала на выборах президента
«Моя мечта сбылась»: 70-летняя Любовь Успенская получила российский паспорт
Главные итоги двух дней выборов президента в России
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок