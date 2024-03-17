Ягудин высказался о конфликте Тутберидзе и Тарасовой по делу Валиевой: «Не верю»

Ягудин признался, что верил в более мягкий приговор для Валивой
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Кто же виноват в случившемся?
Российский фигурист Алексей Ягудин, работавший с Камилой Валиевой на Олимпийских Играх в Пекине, рассказал в одном из интервью, что не верит в ее виновность.
Недавно допинговый скандал с участием Камилы Валиевой получил новое ответвление. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова намекнула на вину Этери Тутберидзе в этом деле. Конфликт разгорелся нешуточный после слов Тарасовой о том, что ни один спортсмен не сделает что-либо без своего тренера.
«Не верю, что она сама принимала это. Очень много вопросов, на которые мы не можем найти ответы», — заявил Ягудин.
Он также рассказал, что сам осознавал маловероятность оправдательного приговора для юной фигуристки.
«Но я все-таки надеялся, что гораздо мягче будет вердикт судей, потому что четыре года — это прям максимум, который могли дать», — пояснил Ядудин.
Фигурист добавил, что поддерживал связь с Камилой Валиевой за сутки до оглашения вердикта. По его словам, она тяжело переживала этот период.
«Я понимал, что это какая-то нескончаемая внутренняя боль. Это тупик», — признался Алексей Ягудин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Камилу Валиеву исключили из состава сборной России.
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