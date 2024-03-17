Москвич принял участие в выборах президента онлайн с космодрома «Восточный»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

В голосовании он поучаствовал посредством портала mos.ru.

Москвич принял участие в выборах президента онлайн с космодрома «Восточный»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Тема:
Выборы президента России 2024

Сотрудник космодрома «Восточный» Станислав Зверев 17 марта проголосовал на выборах президента России через портал mos.ru. Видео с ним выложил в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.

Ведущий инженер-конструктор Центра эксплуатации объектов наземно-космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Научно-исследовательского института стартовых комплексов выбрал дистанционное электронное голосование, так как в эти дни находится на стартовом комплексе «Ангара».

«Я принимаю участие в комплексных испытаниях перед первым пуском летной „Ангары“ с „Восточного“. Но даже такое важное и историческое событие для космической отрасли не отвлечет меня от главных выборов страны — выборов президента Российской Федерации. Я москвич и все, что мне нужно — это смартфон, стабильный интернет, ну и, конечно же, портал mos.ru. Я свой выбор сейчас сделаю. А вы готовы?» —заявил Зверев.

О праздничной атмосфере на выборах ранее в этот день заявлял наблюдатель из Сербии экс-депутат парламента Милош Банджур, присутствующий на выборах в Крыму. Он также отметил, что выборы организованы на высоком уровне, что гарантирует их легитимность.

Также 17 марта участие в голосовании на выборах президента России приняли три кадета Татарстанского кадетского корпуса в Нижнекамске Алексей Захаров, Кирилл Идрисов и Разиль Саляхов, которым в этом году исполнилось 18 лет. Молодым людям подарили бумажный текст Конституции и пожелали следовать Основному закону РФ.

Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. В выборах принимают участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.

Тема:
Выборы президента России 2024
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