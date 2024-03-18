Как говорят синоптики, север перекрыт: о погоде в Москве и Петербурге на неделю

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал прогноз на ближайшие дни.

В начале недели в Москве и Петербурге температура будет выше нормы на 1-3 градусе, существенных осадков не ожидается. Об этом журналистам RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как отметил синоптик, ситуация объясняется тем, что воздушная масса, как и в предыдущие дни, будет перемещаться с юга, юго-востока и юго-запада. И не подпустит холода к двум столицам.

«Как говорят синоптики, север перекрыт. Это значит, что вдоль северной границы нашей страны западно-восточный перенос, который не позволяет холодным воздушным массам опускаться на центр европейской территории России», — сказал Вильфанд.

Описанное явление, по словам эксперта, окажет свое влияние на погоду и в Москве, и в Петербурге. В Северной столице тоже будет тепло, температура на 2-3 градуса выше нормы. В начале недели, согласно прогнозу, намечается облачность, поэтому пока столбик термометра не порадует, значительного потепления не ожидается. По ночам также будет прохладно.

«Ночные температуры положительные 0 — плюс 1 градус. А днем эта же облачность не будет способствовать значительному прогреву. Высокие температуры уже не прогнозируются. Температура будет в диапазоне от 4 до 6 градусов. Но начиная со среды прогнозируется область повышенного давления, и будет опять заметен суточный ход», — добавил синоптик.

Вильфанд рассказал, что ночные температуры во второй половине недели будут отрицательными, в диапазоне 1-4 градуса ниже нуля. Днем температурный фон будет сохраняться на среднем показателе в 5 градусов. Согласно прогнозу, существенных осадков в столице в начале недели не ожидается.

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