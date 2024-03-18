Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

МО РФ: штурмовой батальон ВС РФ овладел опорником ВСУ под Артемовском

Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России вновь улучшили положение отечественных подразделений на фронте.

Российские военные штурмом овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ивановские десантники — штурмовой батальон, названный в честь Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского — улучшили положение подразделения.

«На артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск из состава „Южной“ группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска», — говорится в сообщении.

В ходе разведки позиций противника российские военнослужащие обнаружили его главные огневые точки и укрытия со скоплением пехоты. После удара артиллерией штурмовой батальон подошел к врагу на боевых машинах БМД-2, уничтожив его с помощью стрелкового оружия, гранатометов и ручных гранат.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные РФ сбили летевший к белгородскому поселку украинский вертолет Ми-8.

Тема:
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Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

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