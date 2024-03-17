Военные РФ сбили летевший к белгородскому поселку украинский вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины был сбит расчетами переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба». Объект осуществлял полет в направлении Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Ведомство также предоставило кадры объективного контроля, на котором видно, как вертолет потерпел крушение. Украинский Ми-8 был сбит около населенного пункта Лукашевки 17 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные предотвратили попытку боевиков ВСУ атаковать Белгородскую область снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Неонацистами были использованы и три снаряда системы «Ураган».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.